شكرا لقرائتكم خبر عن دينا ضيفة شرف فيلم "الدعوة عامة" مع أحمد الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة دينا كضيفة شرف في أحداث فيلم "الدعوة عامة" بطولة أحمد الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن "توتا" وأسماء أبو اليزيد وسوسن بدر وعدد من ضيوف الشرف، والمقرر طرحه في دور العرض يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 أغسطس الجارى للمنافسة في موسم الصيف السينمائى.

فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز)ومن إخراج وائل فرج، وطرح صناع البرومو الرسمي للعمل والذى كشف عن شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه، وانتهت المقدمة التشويقية بمحمد عبد الرحمن يقول "يا بركة دعاكى يا أمة"، فما الذى بصدد أن يواجهه معتز فى هذا الفيلم؟

وقدمت دينا مسلسل "ملف سري" في شهر رمضان الماضى، وهو بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وكان آخر أعمال دينا في السينما فيلم "مربع برمودة" الذى عرض في شهر يناير هذا العام، وهو تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل مصطفى خاطر، هنا شيحة، روجينا، دينا، محمد جمعة، محمد العمروسى، نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري، وتدور أحداثه في اطار كوميدى به فانتازيا.