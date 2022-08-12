شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة آن هيشي عن عمر 53 عاما بعد أسبوع من تعرضها لحادث سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ديلي ميل عن وفاة الفنانة العالمية آن هيشي عن عمر يناهز 53 عامًا بعد أسبوع واحد من حادث السيارة الذي يعتقد أنها كانت تقودها وهي تحت تادثير الكوكايين في لوس أنجلوس.

وقالت الشرطة إن هيشي التي كان تعاني من الإدمان، كانت نسبة الكوكايين بجسدها أثناء القيادة عالية وتعرضت لإصابات خطيرة.

وكان أعلن أصدقاء وعائلة الممثلة العالمية آن هيشي، أنها توفيت دماغيًا اليوم الجمعة بشكل رسمى وستُخرج من أجهزة دعم الحياة، وذلك بعد تعرضها لإصابة دماغية في حادث سيارة في لوس أنجلوس، الأسبوع الماضى، حيث أصيبت حينها إثر اصطدام سيارتها الذى نتج عنه اشتعال النيران فى السيارة.

وعانت هيتشي، التى دخلت مركز جروسمان بيرن فى مستشفى ويست هيلز، بشمال لوس أنجلوس، من إصابة شديدة في الدماغ بسبب نقص الأكسجين في حادث 5 أغسطس، وفقًا لبيان صدر ليلة الخميس الماضي، نيابة عن عائلتها وأصدقائها، وهذه الإصابة ناتجة عن نقص مستمر في وصول الأكسجين إلى الدماغ.

وقال أحد أصدقاء هيشى، "نريد أن نشكر الجميع على تمنياتهم الطيبة ودعواتهم من أجل تعافي آن.. ونشكر الموظفين المتفانين والممرضات الرائعات اللائي قدموا الرعاية إليها في مركز جروسمان بيرن في مستشفى ويست هيلز..ولسوء الحظ، بسبب حادثتها، عانت آن هيش من إصابة شديدة في الدماغ بسبب نقص الأكسجين ولا تزال في غيبوبة، في حالة حرجة.. لا يتوقع لها البقاء على قيد الحياة".