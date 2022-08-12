شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تشعل أجواء حفلها بأشهر أغانيها فى العلمين وتظهر بإطلالة جديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت المطربة روبى حفلاً غنائيًا ضمن حفلات الصيف في العلمين الجديدة، وظهرت من خلاله بإطلالة مختلفة، وقدمت من خلاله عددا كبيرا من أغانيها التي تفاعل معها كل الحاضرين ومنها "نمت ننا" وحتة تانية" و"ليه بيدارى" و"قلبى بلاسيتك" .

وكانت النجمة روبي قد حلت ضيفة في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدثت روبي خلال الحلقة عن كواليس أغنيتها الجديدة "نمت ننة"، قائلة: "أنا نفسى أدخل جوه دماغ عزيز الشافعى واعرف بيكتب الكلام وبيعمل الألحان دى إزاى، لأن عزيز الشافعى بيكتب كلام غريب ومختلف".

وأضافت روبي: "أنا أول ما قعدت مع عزيز الشافعى كنت معترضة على كلمة هوبا، وقلتله إيه هوبا دى، وفستك في نفس الوقت، وقلتله ملهاش معنى وعاوز أقول كلام له معنى وخناقات بينا عليها، بس هو فاهم دماغ المصريين جدا، بس فعلا كنت مخضوضة من كلمة هوبا".

وشاركت روبى في فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.