شكرا لقرائتكم خبر عن وسيم ومثقف.. شوف الصحافة كتبت إيه عن أول ظهور لـ نور الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم سنوات الرحيل إلا أن الفنان القدير نور الشريف لا يزال يشكل علامة فارقة في تاريخ الفن بأعماله التي لا تزال تعيش بيننا، ولا يزال رحيله يؤلم جمهوره ومحبيه، خاصة أن موهبة نور الشريف موهبة فريدة وتنبأت له الصحافة بمستقبل باهر مع أول ظهور له، وهو ما شهد عليه عدد مجلة آخر ساعة وتحديدًا يوم 12 يونيو من عام 1968، حيث أعلنت المجلة عن بزوغ نجم جديد فى عالم الفن، كان ما زال يخطو أولى خطواته الفنية، ولفتت إليه الأنظار بموهبته التي تفرد به عن غيره من أبناء جيله فجمع بين الوسامة والثقافة، إنه نور الشريف الذى بدأ من ملاعب كرة القدم حتى وجد ضالته على خشبة المسرح وفي ذكرى رحيله السابعة والتى احيتها أسرته أمس الخميس ننشر ما كتبته الناقدة والكاتبة الصحفية إيريس نظمي.

كشف المقال الذى كتبته إيريس نظمى أن المخرج كمال عيد كان يستعد لإخراج مسرحية "روميو وجولييت" لشكسبير، وكان حائرًا فى البحث عن البطل روميو، وعندما شاهد نور انتهت حيرته وأسند إليه دور البطولة، وهو مازال طالبًا في المعهد العالي للفنون المسرحية، ولكن سوء حظه أن المسرحية لم تعرض، إلى أن تخرج وتم اختياره معيدًا بالمعهد في قسم التمثيل.

المقال جاء بعنوان



نور الشريف

وجاء فى متنه: "زمان كان جواز المرور إلى عالم الفن بالنسبة لأى ممثل أن يكون وسيما فقط، وأن تكون الممثلة هي ست الحسن والجمال، لكن الصورة تعيرت هذه الأيام فلا مانع من أن يكون الممثل وسيما ولا من أن تكون الممثلة هي ست الحسن والجمال، لكن هناك شرطا أهم من ذلك كله، هذا الشرط هو الموهبة والدراسة والثقافة.

وأحدث الوجوه الجديدة التي شاهدتها فى الفترة الأخيرة هو الممثل نور الشريف وقد شاهدته لأول مرة فى دور "كمال" فى فيلم قصر الشوق، وأحسست أنه لا يمثل ولكنه كان يؤدى دوره بطبيعية مطلقة ...

إن نور الشريف إلى جانب أنه وجه مريح ومقبول ومعبر قد درس فن التمثيل فى معهد الفنون المسرحية، والغريب أن نور الشريف – وهذا ليس اسمه الحقيقى – كان يحلم بأن يكون لاعب كرة قدم معروفا، وكان يجرى فى الملاعب ويلهث وراء الكرة ويحلم بمجد ونجاح الرياضيين المعروفين.

كانت أحلام – محمد جابر – وهذا اسمه الحقيقى – تتركز فى الكرة فقط، إلى أن دخل معهد التمثيل فتغير مجرى حياته وأصبحت خشبة المسرح حلمه الحقيقى وأمله الذى يتطلع إليه . ترك الملعب الواسع الكبير واختار خشبة المسرح المحدود ليجرى ويتحرك عليها. وهو فى الحالتين يجد الجمهور الكبير الذى يصفق للعمل الجديد، سواء فى الملعب أو على خشبة المسرح والجمهور يعجب دائما بالدور الناجح.

واختتم المقال؛ إن الكثيرين تبهرهم أضواء الفن فيجرون وراءها ثم يسقطون فجأة فى الطريق والسبب أنهم بلا موهبة، ولا ثقافة ولا دراسة، وكما قلت؛ إن الممثل الجديد لم يعد يكفى أن يكون وسيما بل لابد أن يكون موهوبا قبل كل شيء، وأعتقد أن نور الشريف من هذا النوع ممثل يمكن أن يتكور وأن يتقدم بخطوات واسعة لو وجد الفرص الكافية..