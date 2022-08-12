شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي تحبس دموعها لحظة التحاق ابنتها بالتبنى "زهرة" بالجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع ديلي ميل لحظة قيام النجمة أنجلينا جولي بإلحاق ابنتها "زهرة" بكلية سبيلمان في أتلاتنا، حيث نشر الموقع فيديو للسيد داريل هولومان، نائب رئيس الكلية لشئون الطلاب، وهو يوثق هذه اللحظة.

وقالت أنجلينا إنها تحبس دموعها وتحافظ على تماسكها"في هذا اليوم الذي بلغت فيه ابنتها عمر الـ 17 عامًا، وأنجلينا جولي وزوجها السابق براد بيت أبوان لستة أطفال مادوكس، باكس، زهرة، شيلو، وتوأم فيفيان ونوكس.

وفي سياق متصل أصبحت أنجلينا جولى وسلمى حايك صديقتين مقربيتن، حيث وصفت الأخيرة أنجلينا بأنها واحدة من أفضل المخرجين الذين عملت معهم على الإطلاق، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت سلمى حايك التي ظهرت في فيلم "The Vampire's Assistant" وهو من نوعية أفلام مصاصى الدماء، وأشرفت على إخراجه جولى، "ربما تكون أفضل مخرج عملت معه على الإطلاق، وقد عملت مع بعض المخرجين الجيدين".

وتعد الممثلة أنجلينا جولى واحدة من أكثر الممثلات المفضلة حول العالم، وبعد معركة حضانة مطولة وطلاق مع زوجها السابق الممثل العالمى براد بيت، ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "koimoi"، يبدو أن جولي مستعدة للعثور على حبيب جديد، ومن الواضح أن صديقتها المقربة الممثلة العالمية سلمى حايك هي التي تقوم بمساعدتها في الأمر.

وفقًا لآخر تقرير صادر عن OK! Magazine، ازدهرت صداقة أنجيلينا جولي وسلمى حايك منذ أن عملوا معًا في فيلم مارفل Eternals ويتعاونون حاليًا في فيلم Without Blood، والذي كتبته وتخرجته وتنتجته جولي بنفسها.

وكشف مصدر مقرب من الثنائى جولى وحايك، قائلاً: "تحسد جولى نفسها على علاقتها بـ سلمى حايك، وستفضل وجود رجل يجيد التعامل معه كما تفعل حايك معها".