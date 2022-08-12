شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم التسعينيات حمدى بتشان وحسام حسني يحيون حفلا في الساحل الشمالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا نجما التسعينيات حسام حسني وحمدي بتشان حفلاً غنائيًا في الساحل الشمالى وحرص على تقديمهم قبل الحفل الفنان محمد نجاتي كما حرصت الفنانة لوسي على الحضور والتفاعل أثناء فقرة حسام حسني.

وافتتح الحفل حمدى باتشان بأغنية الاستوك التي أشعلت حماس الحضور وتفاعلوا معها بالرقص وبعدها قدم عدد من أغانيه منها أنا واد خلاصة وعدد من أغانى الزمن الجميل، وقدم بعده المطرب حسام حسنى باقة متنوعة من أغانى التسعينيات منها كل البنات بتحبك وأنا بحبك وحرصت الفنانة لوسى على الغناء معه بأغنية "بنت السلطان" وقدم الحفل الفنان محمد نجاتى وقال إنه يحرص دائمًا على دعم نجوم التسعينات الذى عاش وتربي على أغانيهم وأن كل أغنية لها ذكريات راسخة في ذهنه؟

كان حسام حسني قال خلال ظهوره في برنامج "معكم مع منى الشاذلى" على قناة سى بى سى، إن النجوم التي ظهرت فى التسعينيات هم سيطروا على الساحة، والسوشيال ميديا عملت طفرة غريبة فى الأغانى، وكان زمن الفنان علشان يظهر لازم يعمل ألبوم مكون من 8 أغانٍ لو واحدة لم تنجح الأخرى يكون لها صدى عند الناس، لافتًا إلى أن سلبيات السوشيال ميديا جعلت أى حد يستطيع أن يغنى دون اتقان الغناء.



حمدي باتشان



حمدي باتشان



محمد نجاتي



حسام حسني