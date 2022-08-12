شكرا لقرائتكم خبر عن "ما لا نعرفه عن مريم" يفوز بجائزتى أفضل مخرج وأفضل مدير تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فيلم "ما لا نعرفه عن مريم" للمخرج مراد مصطفى بجائزتين جديدتين، من مهرجان Galichnik film festival فى مقدونيا، وهما: جائزة أفضل مخرج وأفضل مدير تصوير .

"ما لا نعرفه عن مريم" من تأليف وإخراج مراد مصطفى، وشارك فى بطولته دعاء عريقات وعماد غنيم، وتدور قصته حول "مريم" التى تذهب لمستشفى مع ابنتها وزوجها لمعاناتها من آلام بالمعدة لتتصاعد الأحداث بعدها.

وكان العرض العالمى الأول للفيلم كان من خلال برنامج "رؤى أفريقية" فى مهرجان كليرمون فيران بفرنسا فى دورته الـ43، والذى يعد من أكبر المهرجانات العالمية للأفلام القصيرة. كما شارك أيضا فى المسابقة الرسمية لمهرجان بوينس آيرس السينمائى الدولى بالأرجنيتن، وأيضا فى مهرجان برشلونة السينمائى الدولى فى دورته الـ23 بإسبانيا.

يذكر أن فيلم "ما لا نعرفه عن مريم" مثّل مصر فى مهرجان "فالنسيا السينمائى الدولى" بإسبانيا فى دورته الـ37، داخل المسابقة الرسمية للمهرجان، كما تم اختيار الفيلم فى مهرجان بالم سبرينجز السينمائى الدولى "المؤهل لجوائز الأوسكار" ضمن اطار المسابقة الرسمية للمهرجان.

كان مهرجان كان السينمائى الدولى بدورته الـ 75، الذى أقيم فى شهر مايو بمدينة كان الفرنسية، قد قدم المخرج مراد مصطفى، ضمن برنامج مصنع سينما العالم، وإعلان خريجى دفعة عام 2022، وهم 10 مخرجين فقط من جميع أنحاء العالم. إذ شارك فى البرنامج بفيلمه "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن".