وفاة الممثلة العالمية آن هاش بعد أسبوع من حادث خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

توفيت الممثلة الأمريكية آن هاش، بعد أسبوع من إصابتها بجروح خطيرة في حادث سيارة.

وتم تأكيد الخبر من قبل ممثلة عن عائلتها في الموقع الأمريكي "TMZ" التي قالت في بيان: "لقد فقدنا ضوءًا ساطعًا، وروحًا لطيفة وسعيدة، وأمًا محبة، وصديقًا مخلصًا، سنفتقد آن بشدة لكنها تعيش من خلال أبنائها الجميلين، ومجسم عملها الأيقوني، ودعوتها الحماسية، ونشر رسالتها عن الحب والقبول، ستستمر في إحداث تأثير دائم".

وبعد ظهر يوم الجمعة، أكد ممثلو عائلة "هيشي"، 53 عامًا، أنها "ميتة دماغًا"، وهو ما يعتبر بموجب قانون ولاية كاليفورنيا تعريفًا للموت، حسب "الجارديان" البريطانية.

ووُضعت الممثلة الأميركية آن هيش على أجهزة الإنعاش، بعد تعرضها لإصابة في الدماغ بحادث سيارة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قالت الشرطة إنها تحقق بشأن قيادة هيش للسيارة تحت تأثير المخدرات.

ولفت المتحدث باسم شرطة لوس أنجلوس جيف لي، إلى أن المحققين أخذوا عينة من دمها ووجدوا مخدرات في جسدها.

وقالت الشرطة إنها لا تزال تجمع الأدلة من الحادث، وأنها ستقدم القضية إلى النيابة إذا كان هناك ما يبرر ذلك عند اكتمال التحقيق، فيما رفض ممثل عن هاش التعليق على التحقيق.

كان أول دور رئيسي لها هو دور صديقة جوني ديب في دراما العصابات دوني براسكو (1997).