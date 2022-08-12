ياسمين صبري وأبو هشيمة يثيران الجدل بسبب "سكينتين وشوكتين" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أثار أحدث ظهور للنجمة ياسمين صبري، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وربط البعض بين أحدث ظهور لياسمين صبري عبر حسابها بموقع "إنستجرام" اليوم الجمعة، وآخر ظهور لزوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" يوم 5 أغسطس الجاري.

وأشار البعض إلى أن الثنائي في الصور يظهران بنفس المكان، ودل على ذلك لون ونوع الطاولة والأباجورة والمقاعد الظاهرة في إطلالة "ياسمين صبري وأبو هشيمة"، بالإضافة إلى أن "ياسمين" تظهر أمامها سكينتين، ويظهر أمام "أبو هشيمة" شوكتين.

ومن بين التعليقات المصاحبة لتداول الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "يا ترى مين صاحبة الشوكة التانية.. لما تيجي تعمل move on من علاقة فتقلب معاك come back.. ما هو أنتوا برضو مكانش ينفع حد يتصور بشوكتين والتاني بسكينتين ومش عايزين المصريين يعرفوا.. أحمد أبو هشيمة عرض صورة على صفحته بعدها ياسمين صبري عرضت صورة على صفحتها وهو قدامه السكاكين وهي قدامها الشوك ونفس الفيو والأباجورات والمفارش والترابيزة والكراسي ومبروك الرجوع.. أنباء عن عودة ياسمين صبري لأبو هشيمة وإحنا مصحصحين أوي" وغيرها من التعليقات.

يذكر أن ياسمين صبري تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أبريل 2020، واستمر زواجهما عامين قبل الكشف عن انفصالهما في مايو الماضي.

وفي يونيو، تحدث أبو هشيمة، عن انفصاله من ياسمين صبري لأول مرة، وقال خلال في برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية": "كل التقدير والاحترام والمعزة لياسمين صبري، حياتي الشخصية مستحيل أتكلم فيها خاصة إن في طرف تاني فيها، إحنا في عصر السوشيال ميديا.. ياسمين إنسانة محترمة جدا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" الذي عُرض في رمضان 2020.