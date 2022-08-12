أميرة أديب تحتفل بعيد ميلادها مع مايان السيد (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة أميرة أديب جمهورها ومتابعيها، صورا ومقطع فيديو لاحتفالها بعيد ميلادها الـ23، رفقة مايان السيد وكريم أبو زيد وعدد من أصدقائها.

وعلقت أميرة أديب، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": " كل هذه الابتسامات والأصدقاء الجيدين واللون الأصفر، لا يمكن أن أحتاج شئ آخر".

يذكر أن أميرة أديب شاركت في مسلسل "تحقيق" 2022، من إخراج محمد فتحي، وتأليف محمد الدباح وشارك في العمل أحمد مالك وعلي قاسم وخالد أنور وتارا عماد وهدى المفتى وزينب غريب ومي الغيطي وطارق عبدالعزيز وفاطمة ناصر وأحمد كشك وإسلام نجيب ورامي الطمباري وتميم عبده وكمال أبو رية ومحمد الصاوى وصفاء الطوخي ويوسف إسماعيل وبسمة نبيل.