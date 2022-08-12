نتيجة طيش شاب.. مدحت العدل يكشف تفاصيل تعرض سائقه لحادث بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الشاعر والسيناريست مدحت العدل، عن تعرض سائقه لحادث في الساحل الشمالي، ونقله لمستشفى العلمين النموذجي.

وكتب العدل، عبر "ستوري" حسابه على موقع "إنستجرام": "حادث تعرض له سائقي في طريق القرى في الساحل الشمالي، نتيجة طيش شاب أصرّ على تجاهل علامات المرور، رغم المجهود المضني الذي تبذله الدولة ومرور العلمين".

أضاف: "أذهلني مستوى الخدمة المتمز والرائع في مستشفى العلمين النموذجي، وقبل أن أصل كانت كل الفحوصات والأشعة قد تمت ومجانا وعلى أعلى مستوى، تحية للمنظومة الطبية الرائعة لوزارة الصحة والمستشفى، وعلى رأسهم معالي الوزير خالد عبد الغفار".

وفي مارس الماضي، فاز السيناريست مدحت العدل، بمنصب رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، للمرة الثانية على التوالي، في الانتخابات التي أقيمت في ساقية الصاوي بالزمالك.