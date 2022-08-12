"سعادته لا توصف".. لأول مرة جورج وسوف يغني أمام طفلته "عيون" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر النجم السوري جورج وسوف، مقطع فيديو من حفله بمهرجان الفحيص للثقافة والفنون الأردني.

وفي الفيديو، ظهرت طفلته "عيون جورج وسوف" من زوجته السابقة القطرية بطلة الراليات ندى زيدان.

وعلّق وسوف، على الفيديو، قائلا: "لأول مرة أنا على المسرح وأمامي عيون جورج وسوف الغالية.. سعادتي لا توصف".

وأحيا المطرب جورج وسوف، حفلا مساء أمس بالأردن، ضمن فعاليات الدورة 30 لمهرجان الفحيص، التي تقام تحت شعار "الأردن تاريخ وحضارة"، بحضور حشد كبير من الجمهور يزيد عن 6 آلاف شخص تواجدوا في مسرح الحفل قبل انطلاقته بساعتين، حسب وكالة الأنباء الأردنية.

وعلى مدى ساعة ونصف الساعة تنقل وسوف بين أغانيه التي رددها معه جمهوره عن ظهر قلب، وبين مجموعة منتقاه من أغان أم كلثوم ونجاة ووردة، بعد أن أطل من خلف ستاره سوداء غطت المسرح تمهيدا لغنائه للمرة الثالثة، على أنغام أغنيته "خسرت كل الناس علشانه".

وبدا الانسجام واضحاً بين وسوف وفرقته الموسيقية بقيادة المايسترو إيلي العليا، حيث اختار تقديم مجموعة كبيرة من أغانيه العالقة في أذهان الجمهور على شكل "كوبليهات" متتابعة، فغنى "بستنى باليوم واليومين، صابر وراضي، بيحسدوني"، قبل أن يعود لبداياته ويغني "يا ليل العاشقين" التي رددها الجمهور معه طويلاً وأعاد منها" كوبليهات" كثيرة، وكذلك فعل مع أغنيته "قلب العاشق دليله".

كما قدم من أعمال نجاة الصغيرة "عيون القلب" ولأم كلثوم "فكروني" و"اروح لمين" و"رباعيات الخيام" ولوردة الجزائرية "معندكش فكرة"، قبل أن يعود لأغانيه التي يعاتب بها المحبوب، في "سلف ودين" و"حد ينسى قلبه" و"حلف القمر" ويودع الجمهور بأغنية "لو نويت".