شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاتها دماغيًا.. مصير مجهول لموعد عرض فيلم آن هيشى Girl in Room 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال من المقرر عرض فيلم الممثلة العالمية آن هيشي، Girl in Room 13، الشهر المقبل، على الرغم من أنها ما زالت في غيبوبة بعد حادث سيارتها الملتهب في لوس أنجلوس، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وحتي الآن لم يتم تغيير موعد طرح الفيلم رغم الأخبار التي تفيد بأن الممثلة البالغة من العمر 53 عامًا من غير المتوقع أن تنجو بعد تعرضها لإصابة دماغية كارثية، انتهت بوفاتها دماغيًا، إلا أنها لاتزال تخضع لأجهزة التنفس الصناعى ودعم الحياة.

وفي هذا السياق أعلن أصدقاء وعائلة - فى وقت سابق - أنها توفت دماغيًا بشكل رسمي وستُخرج من أجهزة دعم الحياة، وذلك بعد تعرضها لإصابة دماغية في حادث سيارة ناري في لوس أنجلوس الأسبوع الماضي.

ستبقى الممثلة البالغة من العمر 53 عامًا، التي دخلت في غيبوبة وحالة حرجة، على جهاز التنفس الصناعي لتحديد ما إذا كان أي من أعضائها المتبقية قابلة للتبرع بها ، وفقًا لرغبات هيشي.

وعانت هيتشي، التي دخلت المستشفى في مركز جروسمان بيرن في مستشفى ويست هيلز شمال لوس أنجلوس ، من إصابة شديدة في الدماغ بسبب نقص الأكسجين في حادث 5 أغسطس ، وفقًا لبيان صدر ليلة الخميس نيابة عن عائلتها وأصدقائها، هذه الإصابة ناتجة عن نقص مستمر في وصول الأكسجين إلى الدماغ.



آن هيشي

وقال احد أصدقاء هيشي "نريد أن نشكر الجميع على تمنياتهم الطيبة ودعواتهم من أجل تعافي آن ونشكر الموظفين المتفانين والممرضات الرائعات اللائي رعاها آن في مركز جروسمان بيرن في مستشفى ويست هيلز..ولسوء الحظ ، بسبب حادثتها ، عانت آن هيش من إصابة شديدة في الدماغ بسبب نقص الأكسجين ولا تزال في غيبوبة ، في حالة حرجة. لا يتوقع لها البقاء على قيد الحيا".

وأضافوا أن اختيار المتبرع بالأعضاء كان منذ فترة طويلة 'لذلك ستظل Heche على أجهزة دعم الحياة حتى يتمكن الأطباء من تأكيد ما إذا كان لديها أي أعضاء قابلة للحياة للتبرع بها.

وكافح 59 من رجال الإطفاء لمواجهة حريق سيارة الممثلة الشهيرة في هوليوود، لمدة حوالي 65 دقيقة حتى تمكنوا من إخراجها، وكانت قادرة على التواصل عقب الحادث بوقت قصير، فيما انتشرت العديد من التكهنات حول حالة آن هيتش بعدما تم تصويرها أثناء الحادث وهي تقود بشكل غير مستقر، وأسرعت بالقيادة قبل وقوع الحادث بدقائق.

وتم الإبلاغ عن حادث الممثلة ، 53 عامًا ، وهي لا تزال في غيبوبة تقاتل من أجل حياتها في "أسوأ حالة يمكنك تخيلها '' بعد اصطدامها بسيارتها بمنزل بسرعة 90 ميلاً في الساعة بينما كانت "منتشياً بالكوكايين '' يوم الجمعة الماضي.

يوم الثلاثاء ، قالت المتحدثة باسم Heche انها كانت يعاني من حروق تطلبت جراحة وإصابات في الرئة تتطلب استخدام جهاز التنفس الصناعي للتنفس، وقال المتحدث باسم شرطة لوس أنجلوس جيف لي ، إن المحققين بأمر تفتيش أخذوا عينة من دم هيتشي ووجدوا مخدرات، وأفيد أنه تم العثور على الكوكايين والفنتانيل في الدم بعد الانهيار المروع، فيما أكد المسؤولون أنها لم تكن تشرب الكحول ، على الرغم من أنها صورت مع زجاجة فودكا في حامل أكواب السيارة.