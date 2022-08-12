فيفي عبده بإسدال الصلاة في البحر.. كيف هاجمها الجمهور على إنستجرام ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أثارت الفنانة فيفي عبده، حالة من الجدل بين الجمهور، عبر حسابها الخاص على انستجرام، عقب ظهورها بفيديو في البحر بالساحل الشمالي وهي مرتدية "إسدال الصلاة ونضارة شمس في البحر".

ونشرت فيفي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أول يوم أنزل البحر وآخر يوم أنزل البحر.. اعتبروني عيلة وغلطت لا فيه بدري ولا متأخر في الساحل بس كان لازم أخد السبع موجات.. يلا صيف سعيد عليكم إن شاء الله".

وجاءت تعليقات الجمهور الذي هاجم الفنانة بعد نشر الفيديو، كالتالي: "توبتي عند البحر يا فوفو"، "تصدقي بالله الفيديو كان صامت كنت فاكرك بتدعي بالاسدال على البحر ولما فتحت الصوت لقيتك بتقولي خمسة مواه ويلا بقى وأيوا بقى"، "انتي نازلة تعومي يا فنانة ولا هتعملي عمرة، يعنى لبس البحر بتلبسيه وانتي بترقصي ولبس الصلاة بتلبسيه في البحر".

ومن بين التعليقات الأخرى: "حلوة عليك قوي الجلابية"، "بالاسدال يا فوفا؟"، "نازلة البحر ولا نازلة تصلي يا فوفة"، "ثقافة سبع موجات.. شوفي فين واصلة"، "إيه ده بتحجي في البحر ولا إيه، فكرتك عروسة البحر بس محجبة"، "ما شاء الله نازلة بإسدال الصلاة البحر".

من ناحية أخرى، كان آخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل "شغل عالي" الذي عرض في دراما رمضان الماضي 2021.

مسلسل "شغل عالي" بطولة: شيرين رضا ومروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم ميدو، والعمل من إخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.