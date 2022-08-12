كيف تغير شكل بطل "ريا وسكينة" بعد ابتعاده عن التمثيل؟ (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي مساء يوم الأحد في برنامجه "واحد من الناس"، المعروض على قناة الحياة، الفنان القدير نعيم عيسى، الذي شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية مع كبار نجوم الفن.

وفي برومو الحلقة التي من المقرر عرضها بعد غدٍ، وتأتي كأولى حلقات الموسم الجديد من البرنامج، يصفه الليثي بالرجل البسيط، وأنه أراد زيارته ليقول له "كتر خيرك"، وتعليقا على الفيديو كتب "أولى حلقات الموسم الجديد في واحد من الناس تشهد أصعب حوار إنساني مع الفنان نعيم عيسى مع الدكتور عمرو الليثي".

نعيم ابتعد منذ سنوات عن التمثيل، وتغيرت ملامحه بصورة طفيفة بحكم تقدمه في السن.

جدير بالذكر أن من أشهر الأعمال التي شارك في بطولتها نعيم عيسى مسرحية "ريا وسكينة"، وقدم خلالها شخصية تاجر الأقمشة، أمام النجمتين شادية وسهير البابلي، كما لعب دور الصعيدي الباحث عن الثأر في فيلم "الإنسان يعيش مرة واحدة" بطولة الفنان عادل إمام.