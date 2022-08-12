محمد رمضان يُقبل رأس سيدة عجوز قبل حفل العلمين الجديدة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف النجم محمد رمضان، عن مقطع فيديو يرصد من خلاله خطواته قبل حفله الغنائي، الذي يحييه مساء اليوم الجمعة بمدينة العلمين الجديدة.

ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الجمعة.. جمعة العلمين الجديدة، الليلة مفيهاش راحة ولا نوم.. الحفلة من ١٢ بليل للصبح".

وظهر رمضان، في الفيديو وهو يُقبل رأس سيدة عجوز قبل حفله ساعات من حفله في العلمين الجديدة.

وقام رمضان، خلال الأيام الماضية بجولة غنائية عالمية، وأحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا في اليونان، ورفع الحفل لافتة كامل العدد، كما أحيا قبلها حفلا آخر في تركيا وسط حضور جماهيري كبير.

يذكر أن، محمد رمضان يخوض حفلا غنائيا آخر يوم 26 أغسطس الجاري بالساحل الشمالي.