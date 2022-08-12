أحمد العوضي ينشر صورة جديدة لوالده .. وياسمين عبدالعزيز تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة إلى والده عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

ونشر العوضي، صورة جديدة لوالده، وعلق عليها، قائلا: "اتعلمنا الأصول على إيده".

وجاءت تعليقات الفنانين على الصورة، كالتالي، حيث كتب إدوارد "ربنا يخليهولك، أنت ابن أصول ومفيش زيك"، بينما كتب المؤلف محمد سيد بشير "ربنا يبارك في عمره يا حبيبي"، فيما تفاعلت النجمة ياسمين عبدالعزيز مع تدوينته بوضع "إيموشن قلوب".

على جانب آخر، كان أحمد العوضي، قد أعلن عن تعاونه مرة أخرى في عمل فني جديد يحمل اسم "البلدوزر" مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وكتب العوضي، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "إن شاء الله فيلم البلدوزر قصة وإخراج طارق العريان، تأليف أحمد حسني، إنتاج سينرجي، تامر مرسي، رمضان 2023".

جدير بالذكر أن أحمد العوضي شارك ياسمين عبدالعزيز في مسلسل "اللي مالوش كبير" وعُرض في رمضان 2021، بطولة خالد الصاوي، ودينا فؤاد، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.