الفنانة ساندي ترقص على أغنية "حفلة".. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة ساندي فيديو جديد على حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، ظهرت خلاله وهي ترقص على أغنية "حفلة" أحدث أغاني المطربة نوال الزغبي.

واختارت ساندي التي ظهرت بـ"شورت" أن ترقص على مقطع تقول كلماته "يا تعيشي لحد يصونك لتعيشي نفسك بس، يا يحس إنه في كونك يا إن شاء الله عنه ما حس، ليكي شخصيتك وكيانك، بالك لازم يرتاح، عيشي من دلوقتي علشانك أهو اخد الشر وراح".

وعلقت "يومكم عسل صباح الفل"، ونال الفيديو إعجاب الجمهور، وعلق بعضهم قائلا: "عسل، ايه الفيديو العسل اللي على الصبح ده، قمر، صباح الجمال والدلع يا بونبوناية قلوبنا، ايوه كدا ارجعي وخليكي شقية تاني، قمر الكوكب، أحلى واحدة في البنات".

جدير بالذكر أن أحدث ظهور لساندي كان في العرض الخاص لفيلم "a day to die" لتهنئة الفنان محمد كريم على مشاركته في بطولة العمل مع النجم العالمي بروس ويليس.