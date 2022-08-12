بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة لوالديها الراحلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت النجمة دنيا سمير غانم، رسالة لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، حملت كلمات مؤثرة.

ونشرت دنيا، صورة لوالديها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اللهم أرحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا وأجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى يا كريم، سمير غانم، دلال عبدالعزيز".

ورحل الفنان الكبير سمير غانم، عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وأقيمت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغادرت زوجته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس.