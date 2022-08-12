نجل هيدي كرم يخطف الأضواء في أحدث ظهور.. والجمهور: "شبهك أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خطف "نديم" نجل الفنانة هيدي كرم، الأضواء في أحدث ظهور له مع والدته عبر السوشيال ميديا.

ونشرت هيدي، الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حبي الأول والأخير.. أكبر إنجاز لي، أعظم نعمة".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة، كالتالي: "شبهك جدا سبحان الله"، "كأنكم أخوات، ما شاء الله قمرين"، "ربنا يخليهولك"، "قد إيه شبهك"، "شبهك أوي"،" شبهك ما شاء الله"، "ما شاء الله ده كأنه انتي، والله بس شكله أخوكي طبعا".

وكانت هيدي كرم، ردت على أسئلة متابعيها عبر خاصية "ستوري" بموقع "إنستجرام".

ومن بين الأسئلة التي وُجهت لهيدي كرم: "هل تقبلي تتجوزي حد من غير ديانتك؟"؛ فردت: "ده سؤال صعب، أنا بشوف ناس كتير اتجوزوا من ديانات مختلفة وجوازاتهم نجحت وكانت جميلة ومكنش فيها مشاكل".

أضافت: "أنا بطبعي ست متفتحة، ومنفتحة على الآخر، ومنفتحة على الثقافات المختلفة والديانات المختلفة، دي طبيعتي وشخصيتي اللي بفخر بيها وسعيدة بيها، فأعتقد لو لقيت إنسان مناسب بجد إني هوافق".

يذكر أن، آخر أعمال هيدي كرم مسلسل "الاختيار 3 - القرار" في رمضان الماضي، مع النجوم: ياسر جلال، أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، خالد الصاوي، وصبري فواز وغيرهم، من إخراج بيتر ميمي.