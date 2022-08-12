شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوقى ومحمد حماد وهبة عبد الغنى أعضاء لجنة تحكيم الدورة الـ4 من ملتقى رؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الرابعة من ملتقي رؤية لأفلام الشباب والمقرر إقامته في الفترة من 20 حتى 23 أغسطس الجارى بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، تتكون لجنة تحكيم الملتقى من كل من الناقد أحمد شوقي والمخرج محمد حماد، والفنانة هبة عبد الغني.

ومن المقرر أن يشمل الملتقي الذي تقام فعالياته بالهناجر بدار الأوبرا المصرية علي ثلاثة مسابقات وهي "مسابقة الأفلام الروائية القصيرة حتى 10ق" و"مسابقة الأفلام الروائية القصيرة حتى 30 ق" و"مسابقة الأفلام التسجيلية " علي أن تكون الأفلام المشاركة من إنتاج ذاتي أو مشاريع الطلبة.

يذكر أن الناقد السينمائي أحمد شوقي بالإضافة إلى مقالاته النقدية يعمل مبرمجا للعديد من المهرجانات الدولية وله العديد من الكتب مثل "داود عبد السيد..محاورات أحمد شوقي " "التابو في سينما جيل الثمانينات، "حلمي حليم حكاية من بلدنا".

وشارك بالعديد من اللجان التحكيم وأبرزها رئاسته لجنة تحكيم إتحاد النقاد السينمائيين (فيبريسي ) في مهرجان كان السينمائي في دورته الخامسة و السبعين.

وعن الفنانة هبة عبد الغني بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من المسلسلات مثل خارج السيطرة وسجن النسا وجزيرة غمام، فقامت بطولة فيلمين قصيرين موخرا وهما قهوة فريال ، لما كان البحر ازرق والذي حصدت عنه جائزة أفضل ممثلة في المهرجان القومي.

أما المخرج محمد حماد هو كاتب ومخرج مصري، درس اﻹعلام في جامعة حلوان وكتب وأخرج أول فيلم قصير له بعنوان (الجنيه الخامس) في عام 2006، ثم تبعه بأفلام (سنترال، أحمر باهت) باﻹضافة إلى فيلم وثائقي قصير بعنوان (غطاس عبده فانوس) في عام 2012، أما أول فيلم روائي طويل له من تألفيه وإخراجه فهو (أخضر يابس) في عام 2016، والذي شارك ضمن فعاليات مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي بسويسرا في دورته 69 عام 2016، والجائزة المقدمة من المركز القومي للسينما للمخرجين الفائزين بالملتقي هي قيام المركز بإنتاج الفيلم القادم لكل منهم.

يذكر أن الملتقي فعالياته وعرضه متاحه للجمهور ومحبي السينما للحضور المجاني.