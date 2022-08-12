شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقى يجري عملية "فتاق".. ويعلق: الحمد لله أنا بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حلمى عبد الباقى تفاصيل حالته الصحية، بعد الأخبار المتداولة عن مروره بأزمة صحية، وقال فى تصريح لـ"الخليج 365": أجريت عملية فتاق.. عملية بسطية.. الناس كبرت الموضوع.. وأنا بخير الحمد لله"، موجهًا الشكر لكن من اطمأن عليه سواء من زملائه أو جمهوره.

وكان الفنان حلمى عبد الباقى عضو مجلس نقابة الموسيقيين الحالي، قد حسم موقفه من الترشح لمنصب النقيب بعد استقالة الفنان هانى شاكر، مؤكدا أنه لن يترشح متمنيا التوفيق للنقيب الجديد.

وقال عبد الباقى فى تصريح لـ"الخليج 365": "أنا مش هترشح لمنصب النقيب وأهم حاجة أشوف نقابتى بخير.. ربنا يولى من يصلح".

وتنعقد الانتخابات على مقعد النقيب يوم 11 أكتوبر المقبل، بعدما عقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية اجتماعا بحضور أعضاء مجلس النقابة، ومنهم الفنان حلمي عبد الباقى والفنانة نادية مصطفي والدكتور عاطف امام والدكتور مصطفي حلمى وأمين الصندوق خالد بيومى.