شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم إلهام شاهين فى مهرجان الفحيص للثقافة والفنون بالأردن (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان الفحيص للثقافة والفنون بالأردن في دورته الثلاثين، النجمة إلهام شاهين التى حرصت على توجيه الشكر للمهرجان والمملكة الأردنية، حيث نشرت صورًا من تكريمها على انستجرام وعلقت: "شكراً للمملكة الأردنية الهاشمية على تكريمى فى مهرجان الفحيص للثقافة والفنون، شكراً معالى الوزير نايف الفايز وزير السياحة والآثار".

كما وجهت إلهام شاهين الشكر أيضاً إلى مندوب سمو الأمير الحسن بن طلال راعى المهرجان، والأستاذ أيمن سماوى رئيس المهرجان فى دورته الثلاثين، وقالت سعدت جداً بهذا التكريم، تمنياتي لكم بالتوفيق، وكل التحية للجمهور الأردنى شعباً وقيادة.. احترامي وتقديري

وكانت الهام شاهين قد تم تكريمها الشهر الماضى في ختام المهرجان الدولي للفيلم بفاس، بدورته، كما حصل الفنان الكبير أحمد بدير على شهادة تقدير في التمثيل عن مشاركته في فيلم "موعد العمر" وحصل الفيلم المصرى "أوضتين وصالة" على لجنة التحكيم الخاصة، كما حصل الفيلم المغربي "رماد" على جائزة أفضل فيلم،

يذكر أن ألهام شاهين قدمت آخر أعمالها مسلسل "بطلوع الروح" من 15 حلقة في شهر رمضان الماضى، وشارك في العمل منة شلبى، أحمد السعدنى، محمد حاتم، عادل كرم، ديامون بو عبود، أيمن عزب، عزت زين، دارينا الجندى، ريم نصر الله، محمود فارس، وتأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكرى.



تكريم الهام شاهين فى مهرجان الفحيص للثقافة والفنون



تكريم الهام شاهين فى مهرجان الفحيص للثقافة والفنون



تكريم الهام شاهين فى مهرجان الفحيص للثقافة والفنون



تكريم الهام شاهين فى مهرجان الفحيص للثقافة والفنون



تكريم الهام شاهين فى مهرجان الفحيص للثقافة والفنون