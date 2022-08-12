شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تتذكر والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز بصورة ودعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة لوالديها الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها بالدعاء لهما، حيث قالت: "اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا واجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلي يا كريم.. سميرغانم.. دلال عبدالعزيز".



دنيا سمير غانم

وعلي جانب آخر، أعادت النجمة دنيا سمير غانم الحياة إلى البطولات النسائية في السينما وقدرتها على المنافسة في شباك التذاكر وحصد الإيرادات الكبيرة، وذلك بعد ابتعاد البطولات النسائية في السينما عن المنافسة على الإيرادات باستثناء حالات بسيطة مثل النجمة ياسمين عبد العزيز التي تعد أكثر فنانات جيلها منافسة في السينما وتحقيقاً للإيرادات بأفلامها التي كانت تنافس نجوم الشباك الرجال.

وتخوض دنيا سمير غانم أولى بطولاتها المطلقة في السينما خلال فيلم "تسليم أهالى" الذي انطلق عرضه يوم الأربعاء الماضى الموافق 3 أغسطس، واستطاع تحقيق إيرادات تخطت 8 ملايين جنيه بعد 8 أيام عرض فقط، وهو رقم جيد جداً ومتوقع استمراره في الزيادة خلال الفترة المقبلة، لتحجز دنيا سمير غانم مكانها ضمن نجوم الشباك في السينما بعدما أصبحت واحدة من أبرز نجمات الدراما خلال السنوات الماضية.

دنيا سمير غانم وهشام ماجد على بوستر تسليم اهالى

وظهرت منافسات الأفلام التي تعتمد على البطولة النسائية على شباك التذاكر خلال السنوات الماضية وتحديداً منذ أفلام نادية الجندى التي كانت تتصدر الإيرادات وتنافس كبار نجوم السينما الرجال، وكذلك النجمة نبيلة عبيد التي قدمت العديد من البطولات في السينما ونافست بقوة على شباك التذاكر وحققت أفلامها إيرادات كبيرة.

فيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

وغابت دنيا سمير غانم عن السينما على مدار الست سنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي، وشاركهما في البطولة كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعى.