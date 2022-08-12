شكرا لقرائتكم خبر عن "حظوظنا قليلة في دنيا بخيلة" أحمد سعد يطرح "ع الجرار".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم أحمد سعد أغنيته الجديدة "ع الجرار"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي و توزيع توما، وتقول كلماتها، "وعز علينا فراق الأحبه و زورنا الأطبة ماحد دوانا و كنا معاهم و كانوا معانا و ايه وداهم و ايه خلانا واحشني اللمه و حضنك يامه ده بُعدك غمه و قلبي اتغمى يا عشرة و جيرة يا صحبة جميلة حظوظنا قليلة في دنيا بخيلة ترتيبة عجيبة لعبة واحنا فيها مش لعيبة تغريبة دنيا غريبة عيشة ولا تذنيبة".

وتستكمل كلمات الأغنية "وع الجرار الأيام عدوا و ع الجرار عدوا و عالم بيا ربي وحده و ع الجرار عدوا قلبي بطولة عايشها لوحده و ع الجرار عدوا وموجة تجيبة و موجة بتاخده و ع الجرار عدوا مدد يا سيد وأصلي و أعيَد و فرحان قلبي حر و مش متقيد مدد يا سيده شموعك قايدة و نظرة يا طاهرة يا بدر السهرة و فين قعدتنا و فين قهوتنا و عشرة طاولة و جولة ف جولة".

وأحيا الفنان أحمد سعد مؤخرا، حفلاً غنائياً في الأردن، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية بمناسبة موسم الصيف.

وطرح الفنان أحمد سعد، خلال الأسابيع الماضية كليب "وسع وسع"، الذى ظهر فيه بنيولوك جديد "شعر أبيض" كما قدم بعض الرقصات مع المجموعة خلال الكليب من إخراج إسلام هشام.

"وسع وسع" رابع أغانى ألبوم أحمد سعد الجديد، كلمات أحمد سعد، بالاشتراك مع مصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس وتم طرحها الن على اليوتيوب.

أحمد سعد طرح من قبل ثلاث أغنيات من ألبومه "وسع وسع" وهى "عليكى عيون"، وهى من ألحانه وكلمات محمد شافعى وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو ، وتصدرت التريند رقم 1 في مصر، وفي جميع الدول العربية، وتخطت حاجز الــ 120 ملايين مشاهدة حتى الآن.. وطرح أيضا أغنية "بنادى عليك"، من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى فهد، وطرح أغنية "النفسية"، من كلمات صلاح مندى، وألحان تامر كروان، وتوزيع موسيقى طه الحكيم.