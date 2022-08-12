إيرادات الخميس.. "تسليم أهالي" الأول و"بحبك" في المركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 4 أفلام، هي "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، وحققت أمس الخميس 11 أغسطس إيرادات بلغت 2 مليون و455 ألفًا و883 جنيها، جاءت مقسمة على النحو التالي..

احتل المركز الأول فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه مليونا و100 ألف و188 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

وجاء في المركز الثاني فيلم "كيرة والجن" محققا 639 ألفًا و585 جنيها، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب فيلم "عمهم" بعد تفوقه على فيلم "بحبك"، إذ حقق 438 ألفًا و622 جنيها، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكان المركز الرابع والأخير من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 277 ألفًا و488 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.