كريم عفيفي يحتفل بعيد زواجه.. ونجوم الفن يعلقون (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك الفنان كريم عفيفي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، احتفاله بعيد زواجه، الذي احتفل به على طريقته الخاصة.

ونشر كريم، صورا له مع زوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد سعيد حبي".

وجاءت تعليقات نجوم الفن على الصور، كالتالي، حيث كتب مصطفى خاطر "كل سنة وأنتم طيبين يا عسلات"، بينما كتب أحمد الشامي "كل سنة وأنتم طيبين وفي خير وسعادة"، فيما كتبت شيماء سيف "العمر كله سوا يا رب يا حبايبي وربنا يحفظكما".

واحتفل كريم عفيفي بزفافه في أغسطس 2015 بحضور عدد كبير من الفنانين بينهم أشرف عبدالباقي وفريق مسرح مصر.

وشارك كريم عفيفي، في دراما رمضان 2022 بمسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، نضال الشافعي، أحمد الشامي، صلاح عبدالله، إخراج مجدي الهواري.