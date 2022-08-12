أول تعليق من حساب لمياء فهمي عبدالحميد على أزمتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تعرضت الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، ابنة المخرج الراحل فهمي عبدالحميد، لأزمة صحية طارئة، دخلت على إثرها أحد المستشفيات.

وأعلن الخبر الصفحة الرسمية لـ "لمياء" على إنستجرام، وعلقت: "أدمن الصفحة وفريق المحتوى يتمنون الشفاء العاجل للإعلامية الغالية جدًا (لمياء فهمي عبدالحميد)، راجين من الله عز وجل أن يحفظها من كل سوء وتعود لبرنامجها وجمهورها في أسرع وقت".

يذكر أن، لمياء فهمي عبدالحميد هي ابنة المخرج الراحل فهمي عبدالحميد وشقيقة المخرج التليفزيوني وائل فهمي عبدالحميد.

ودرست "لمياء" في كلية السياحة والفنادق، ولكنها لم تعمل بالسياحة أبدًا واتجهت إلى العمل الإعلامي وهي لا تزال في مرحلة الثانوية العامة من خلال برنامج سهرة مع فنان على قناة ART.

وابتعدت "لمياء" عن الإعلام لمدة 5 سنوات ثم عادت بعدها للعمل كمعدة برامج بعدما قررت ارتداء الحجاب، وقدمت على قناة ART برنامج تفاحة آدم، ثم تولت بعد ذلك مسؤولية إعداد وتقديم البرنامج بالكامل، وحاليا هي ضمن الفريق الإعلامي لقنوات "الحياة" من خلال البرنامج الاجتماعي "كلام من القلب".