تفاصيل فيلم "أسطورة زينب ونوح" للمخرج يسري نصرالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف المخرج يسري نصرالله، تفاصيل فيلمه السينمائي الجديد "أسطورة زينب ونوح" الذي يحضر له خلال الفترة الحالية.

وقال نصرالله، ببرنامج "أسرار النجوم" على محطة "نجوم إف إم": "شغال على فيلم كاتبه شاب اسمه أحمد الزغبي، وهذا السيناريو أخذ كذا جائزة من سنتين اسمه (أسطورة زينب ونوح)، وسيناريو عاجبني جدا، والعمل فيه جانب أثار خيالي والحدوتة بسيطة جدا ولكن تنفيذه صعب جدا".

وتابع: "ولد وبنت مراهقين عايشين وسط سيول وضباب ويكتشفوا العالم بمعنى إنهم يواجهوا مخاوفهم والخرافات التي تربوا عليها، ونحن حاليا في مرحلة البحث عن الولد والبنت، خصوصا إن لازم يكونوا صغار في السن البنت 13 سنة والولد يكون 15 سنة، وأحداث العمل تدور في الصعيد".

وأضاف متحدثا عن الفيلم الجديد: "تقنيا الفيلم صعب جدا وأنا مرعوب منه، وأنا داخل في منطقة تكنيك ليست مألوفة لي".