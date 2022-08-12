شكرا لقرائتكم خبر عن شبه حلمى سيكا.. أحمد حلمى يطل على جمهوره من بوابة الفنان علاء الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم أحمد حلمي على جمهوره ولكن هذه المرة من خلال بوابة الفنان علاء الشيخ، حيث ظهر ليمازح جمهوره الذي دوما يشبه بين أحمد حلمي وعلاء في الشكل، ليظهر حلمي وهو يرتدي نظارة علاء الشيخ في محاولة لإظهار عدم التشابه بينهما.

في سياق مختلف دومًا ما ارتبط جمهور النجم أحمد حلمى، بأعمال عديدة له فى السينما، من خلال أفلام عديدة قام ببطولتها، وواحد منها فيلم "كده رضا" الذى تم عرضه بالتحديد في 1 أغسطس 2007 والذى حقق به نجاحًا جماهيريًا وقتها، ما جعل الجمهور يتعلق بشخصياته خلال الفيلم خاصة مع الاختلاف الواضح في شخصيات مثل البرنس وبيبو وسمسم، ما جعل جمهوره ومحبى العمل يتفاعلوا على السوشيال ميديا مرددين المواقف الكوميدية وافيهات الفيلم.

وبالتالى كانت مفاجأة سارة لجمهوره حينما أعلن مؤخرًا بعد 15 عامًا عودته من خلال الجزء الثانى لفيلم كده رضا، تلبيه لرغبات جمهوره الذى تعلق بشخصيات الفيلم و الأحداث الكوميدية التي دارت بشكل مشوق، كما أكد أحمد حلمى أن الفيلم في مرحلة الكتابة ولم يكشف عن أي معلومات أخرى.

واكتفى أحمد حلمى، بالرد على سؤال أحد متابعيه يطالبه بالجزء الثانى للفيلم، "ما تعمل جزء تانى من فيلم كده رضا"، ليرد عليه أحمد حلمى قائلاً: "هيحصل ناس كتير جدًا سألونى وهنلبى رغباتهم أكيد الفيلم بيتكتب دلوقتى".

الفنان أحمد حلمى وخلال مسيرته الفنية قدم العديد من الأفلام، خلال مشوار حافل، وما بين تجربة كده رضا إلى الآن قدم حلمي حوالى 12 فيلم هي عمر أفلامه التى تصل ما بين "كده رضا"، وقراره فى العودة لجمهوره بالفيلم من جديد.

وفيلم كده رضا تدور أحداثه، أن تضع أم ثلاثة توائم وتتوفى تاركة توائمها مع أب محتال يقرر بدوره ألا يظهرهم إلا كشخص واحد ويستخرج لهم جميعًا أوراق رسمية باسم شخص واحد (رضا)، وبمرور السنوات يبلغ الثلاثة أشدهم وينغمروا في الاحتيال على الأشخاص مستغلين وجه الشبه بينهم، على الرغم من اختلاف شخصياتهم بين (البرنس) و(بيبو) و(سمسم).