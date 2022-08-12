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تفاصيل وفاة ممثلة عالمية دماغيًا إثر إصابتها فى حادث بعد تعاطى الهيروين.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أعلن أصدقاء وعائلة الممثلة العالمية آن هيشي، أنها توفيت دماغيًا بشكل رسمى وستُخرج من أجهزة دعم الحياة، وذلك بعد تعرضها لإصابة دماغية في حادث سيارة في لوس أنجلوس، الأسبوع الماضى، حيث أصيبت حينها إثر اصطدام سيارتها الذى نتج عنه اشتعال النيران فى السيارة.

Actress Anne Heche (pictured being wheeled into an ambulance after the crash) has been intubated in a critical condition after crashing her Mini into a garage before speeding off and smashing it into a home where it exploded

وستبقى الممثلة البالغة من العمر 53 عامًا، التي دخلت فى غيبوبة وفى حالة حرجة، على جهاز التنفس الصناعي لتحديد ما إذا كان أى من أعضائها المتبقية قابلة للتبرع بها، وفقًا لرغبات "هيشى".

An interior shot shows the Mini Clubman's airbag had blown out along with most of the decor being burnt through following the crash

وعانت هيتشي، التى دخلت مركز جروسمان بيرن فى مستشفى ويست هيلز، بشمال لوس أنجلوس، من إصابة شديدة في الدماغ بسبب نقص الأكسجين في حادث 5 أغسطس، وفقًا لبيان صدر ليلة الخميس، نيابة عن عائلتها وأصدقائها، وهذه الإصابة ناتجة عن نقص مستمر في وصول الأكسجين إلى الدماغ.

A photo from earlier on Friday shows Heche moments before the second accident at the wheel with a bottle of vodka with a red cap in the cup holder

وقال أحد أصدقاء هيشى، "نريد أن نشكر الجميع على تمنياتهم الطيبة ودعواتهم من أجل تعافي آن.. ونشكر الموظفين المتفانين والممرضات الرائعات اللائي قدموا الرعاية إليها في مركز جروسمان بيرن في مستشفى ويست هيلز..ولسوء الحظ، بسبب حادثتها، عانت آن هيش من إصابة شديدة في الدماغ بسبب نقص الأكسجين ولا تزال في غيبوبة، في حالة حرجة.. لا يتوقع لها البقاء على قيد الحياة".

The 53-year-old suffered horrific burns during the collision and was recorded being dragged out of the mangled wreck by firefighters after it burst into flames in Los Angeles around 11 a.m. on August 5. Pictured: Heche's wrecked mini is towed away from the crash site

وأضافوا أن اختيار المتبرع بالأعضاء كان منذ فترة طويلة لذلك ستظل Heche على أجهزة دعم الحياة حتى يتمكن الأطباء من تأكيد ما إذا كان لديها أي أعضاء قابلة للحياة للتبرع بها.

Heche's blue Mini Clubman is shown on a doorbell camera speeding past a home along South Walgrove Avenue in the Mar Vista neighborhood around 90 miles per hour

وكافح 59 من رجال الإطفاء لمواجهة حريق سيارة الممثلة الشهيرة في هوليوود، لمدة حوالي 65 دقيقة حتى تمكنوا من إخراجها، وكانت قادرة على التواصل عقب الحادث بوقت قصير.

Devastation is seen at Lynne's house after actress Anne Heche plowed 30ft into the property driving a Mini at high speed

انتشرت العديد من التكهنات حول حالة آن هيتش بعدما تم تصويرها أثناء الحادث وهي تقود بشكل غير مستقر، وأسرعت بالقيادة قبل وقوع الحادث بدقائق، وتم الإبلاغ عن حادث الممثلة، 53 عامًا، وهي لا تزال في غيبوبة تقاتل من أجل حياتها في "أسوأ حالة يمكنك تخيلها'' بعد اصطدامها بسيارتها بمنزل بسرعة 90 ميلاً في الساعة بينما كانت منتشية بالكوكايين، يوم الجمعة الماضي.

يوم الثلاثاء، قالت المتحدثة باسم Heche انها كانت يعاني من حروق تطلبت جراحة وإصابات في الرئة تتطلب استخدام جهاز التنفس الصناعي للتنفس، وقال المتحدث باسم شرطة لوس أنجلوس جيف لي ، إن المحققين بأمر تفتيش أخذوا عينة من دم هيتشي ووجدوا مخدرات، وأفيد أنه تم العثور على الكوكايين والفنتانيل في الدم بعد الانهيار المروع، فيما أكد المسؤولون أنها لم تكن تشرب الكحول ، على الرغم من أنها صورت مع زجاجة فودكا في حامل أكواب السيارة.

MO Nasa

MO Nasa

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