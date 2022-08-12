شكرا لقرائتكم خبر عن إسدال ونضارة وطرحة.. فيفي عبده على الشاطئ بالساحل الشمالي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خوفًا من التعليقات السخيفة والتنمر، أطلت فيفي عبده على جمهورها من الساحل الشمالي وهي ترتدي إسدالا ونظارة شمسية وطرحة، حيث قالت إنها أرادت أن تظهر للجمهورها ولكن إذا ظهرت وهي ترتدي المايو "مش هتخلص" علي حد قولها.



فيفي عبده



فيفي عبده

وكانت فيفي شاركت بموسم رمضان الماضي في مسلسل "شغل في العالى" مع شيرين رضا، تونى ماهر، بسمة داود، رشا بن معاوية، مروان يونس، كريم سرور، هيثم سعيد، أمينة مغربى، انجى كيوان، بسنت النبراوى، محمد رضوان، فريد النقراشى، ساندرا حسين، محمد مرزبان، مارتينا عادل، عزة مجاهد، أحمد عبد الله محمود، وعدد من صيوف الشرف وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وعادت فيفى عبده لدراما رمضان بعد غيابها العامين الماضيين من خلال "شغل في العالي"، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "مملكة الغجر" عام 2019، وشارك في بطولته حورية فرغلى، حازم سمير، ميار الغيطى، سامح الصريطى، أحمد كرارة، محمد سليمان، عزة مجاهد، هبة عبد العزيز، حسام الجندى، نور فخرى، سناء شافع، غفران محمد وتأليف محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد.