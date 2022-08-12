ثراء جبيل لـ"الخليج 365": شخصيتي في "وش ضهر" مغامرة.. و"مقلقتش إنها رقاصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أعربت الفنانة ثراء جبيل عن سعادتها بردود الفعل التي جاءتها على شخصية "هبة" وقدمتها ضمن أحداث مسلسل "وش وضهر"، بعد عرضه على منصة شاهد VIP.

وقالت ثراء في تصريحات مصورة لـ"الخليج 365": "في البداية انبسطت أوي إن فيه حد شافني أعمل الدور ده، المخرجة مريم أبو عوف شافتني في حاجة برا الصندوق، وكانت مشافتنيش في حاجة زيها قبل كده، كانت مغامرة وأنا مبسوطة إني غامرت معاها المغامرة دي".

وتابعت "مكنتش قلقانة من فكرة إنها تكون رقاصة شعبي، بالعكس تحمست حسيت انه هيتعمل بشكل راقي بدون ابتذال، وبيقدم عالم فيه شرائح كتير وهيتعمل بالشكل اللي هتمناه".

وكشفت ثراء أن ظهورها بوزن زائد في العمل كان مقصودًا، موضحة "المخرجة كانت عايزاني أنا وريهام عبدالغفور نتخن وأكلنا كمية حلويات، لو رايحة تقعدي كام يوم قبل التصوير وتجهزي وبتاع هتفضلي تاكلي حلويات، وده اللي كانت مريم عايزاه لأنه يشبه الشخصية، وكانت حابة الشخصيات تكون مبسوطة وبتاكل، فكنا بناكل في مطاعم: المدلعة والحواوشي والمشويات".

"وش وضهر" تأليف ورشة سرد تحت إشراف مريم نعوم، إخراج مريم أبو عوف، بطولة ريهام عبدالغفور، إياد نصار، ثراء جبيل، إسلام إبراهيم، محمود قابيل، وميمي جمال.