ليلى علوي ترقص مع عمرو دياب.. والأخير يستخدم مروحة ورقية بسبب حرارة الجو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهر "الهضبة" عمرو دياب والنجم أحمد حلمي والنجمة ليلى علوي، في مقطع فيديو وهم يرقصون على أغنية "يتعلموا" للهضبة، بإحدى المناسبات الخاصة.

ونشرت ليلى علوي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد.. ليلة رائعة مع أناس رائعين"، وظهر عمرو ممسكا بمروحة ورقية للتقليل من حرارة الجو.

وجاءت تعليقات الجمهور على الفيديو، كالتالي: "هو فيه حد بيهوي بالمروحة لعمرو"، "لولو القمر"، "لقاء العمالقة"، "انتي والهضبة زي العسل".

يُذكر أن ليلى علوي، شاركت في دراما رمضان 2022 ببطولة مسلسل "دنيا تانية".

مسلسل "دنيا تانية" بطولة: ليلى علوي، مجدي كامل، وفاء صادق، مي سليم، أشرف زكي، فراس سعيد، سيناريو وحوار عمرو مؤمن وإبراهيم الصباغ، وإشراف على الكتابة أمين جمال، ومن إخراج أحمد عبدالعال.