شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى وفاة الفنان سناء شافع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة الذكرى الثانية لرحيل الفنان سناء شافع حيث رحل عن عالمنا في 12 أغسطس 2020، هو ممثل ومخرج مسرحي وأستاذ أكاديمي مصري، ولد في قرية موشا بمحافظة أسيوط بصعيد مصر، مكث بقريته قرابة 8 سنوات قبل أن ينتقل إلى القاهرة مع والده الذي كان من علماء الأزهر الشريف، وعاش بحي الجمالية ثم حدائق القبة، جذبه الفن والتحق بفرق الهواه بشارع عماد الدين إلى أن سار بمشوار الدراسة الأكاديمية حتى تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل مدرسًا به إلى أن أصبح عميدا للمعهد، كما عمل بالتلفزيون والسينما والمسرح.

أخرج مسرحية (دون كيشوت) عام 1975، ومن أهم أعماله السينمائية دور (رؤوف) في فيلم (حتى لا يطير الدخان) ودور (إبراهيم) في الفيلم التلفزيوني الشهير (فوزية البرجوازية) وكان دورا محوريا دارت حوله معظم أحداث الفيلم، أما بالنسبة للتليفزيون، فقد شارك في عدة مسلسلات أهمها (الزيني بركات) و(حضرة المتهم أبي) و(حنان وحنين) و(باب الخلق) و(الصفعة) و(بعد البداية).

تولى د. سناء شافع العديد من المناصب، ففى عام 1972 تم تعيينه بالمسرح القومى ثم تولى بعد ذلك منصب مدير مسرح الطليعة منذ عام 1974 وحتى 1975، كما قام بتدريس مادتى التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وعين مدرسا بأكاديمية الفنون فى عام 1977، ليتولى بعد ذلك منصب عميد المعهد العالى للفنون المسرحية خلال الفترة من 1987 حتى عام 1990.