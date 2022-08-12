شكرا لقرائتكم خبر عن عرض Emily the Criminal فى دور العرض العالمى بداية من اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد دور العرض السينمائي اليوم الجمعة فيلم Emily the Criminal بدور العرض العالمي، ويدور حول شابة تتعرض للعديد من المحن وكثرة الديون، تدعى إميلي وتتورط في عملية احتيال تسحبها نحو عالم الجريمة في لوس أنجلوس، مما يضعها في النهاية أمام عواقب مميتة.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ جون باتون فورد وﺗﺄﻟﻴﻒ جون باتون فورد وهو من بطولة أوبري بلازا وثيو روسي وجوناثان أفيغدوري وكيم ياربروف وجينا جيرشون وبرناردو باديلو.

الممثلة الأمريكية أوبرى بلازا، كانت ضمن فريق عمل الموسم الثالث عشر من مسلسل الدراما والجريمة Criminal Minds، الذى عرض على شبكة قنوات "سى بى إس" التليفزيونية.

المسلسل ينتمى لفئة الدراما والجريمة، وبدأ عرض أولى حلقات المسلسل فى 22 سبتمبر 2005 على شبكة قنوات "سى بى إس" التليفزيونية، وهومن تأليف جيف ديفيس، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم ماثيو جراى، كريستين فانجنيس، ايه جيه كوك.

قصة المسلسل تدور حول فريق من المحققين الجنائيين ومحللى علم النفس والسلوك يعرف باسم "وحدة تحليل السلوك" وهى وحدة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بى آى"، الذين يجوبون البلاد لحل قضايا مهمة.