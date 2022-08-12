شكرا لقرائتكم خبر عن دور العرض تستقبل فيلم ديان كيتون Mack and Rita .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض السنيمائي العالمية اليوم الجمعة فيلم النجمة ديان كيتون الحاصلة علي الأوسكار فيلم Mack and Rita، وهو الفيلم الذي تقوم ببطولته إليزابيث ليل أمام الممثلة ديان كيتون في الفيلم الجديد، الذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى رومانسى.

تدور قصة فيلم Mack وRita حول ماكنزي مارتن - ليل - التي تعبت من القيام بكل الأشياء التي يتعين عليها القيام بها لمواكبة التقدم والمضي قدمًا في الثلاثينيات من عمرها، خاصة أنها كبرت في منزل جرامي مارتن، فـ كانت أمنيتها العميقة هي أن تكون مثل جرامي تمامًا، رائعة في قول "لا"، وخالية من العبء إلى حد كبير بما يعتقده الآخرون عنها، وأثناء تواجدها في حفلة صديقتها المقربة في بالم سبرينجز، تعثرت ماك في حوض للاستحمام وتخرج في هيئة امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا، التي تدعى الخالة ريتا.

ولكن تحول ماك لا علاقة له بجسدها الخارجي، وتعلم ماك أن حقيقة الشيخوخة ليست تمامًا كما تخيلتها، حيث يتضح لها أن الشعور بالراحة مع بشرتك ليس أمرًا مفروغًا منه في سن السبعين، أو أي عمر، لأن قبول الذات يأتي من الداخل ومن خلال الحياة الفعلية فقط.

Mack and Rita