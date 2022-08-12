أحدث ظهور لـ إنجي علاء ويوسف الشريف في المصيف.. والجمهور: "قمرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت المؤلفة إنجي علاء، عن أحدث ظهور لها بصحبة زوجها الفنان يوسف الشريف، خلال استمتاعهما بإجازة الصيف.

ونشرت إنجي، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صيف 2022".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة، كالتالي: "ياه وحشتونا"، "القمرين اللي منورين"، "أحلى إنجي في الدنيا بحبك جدا"، "قمرين"، "ما شاء الله"، "سلامنا للفنان".

وأعلنت إنجي علاء، مؤخرا عن عودتها للمشاركة في دراما رمضان العام المُقبل 2023، بمسلسل اجتماعي.

وقالت إنجي في بيان صحفي إن العمل سيكون فكرتها وقصتها، ومكون من 30 حلقة، وهو مسلسل تشويقي اجتماعي، على أن تكشف باقي تفاصيله قريبا.

يذكر أن آخر أعمال إنجي علاء مسلسل "كوفيد-25" من بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال وعُرض في رمضان 2021، ومسلسل "بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وإخراج منال الصيفي.