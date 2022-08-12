قبل عرضه 25 أغسطس.. طرح برومو "خطة مازنجر" لياسمين رئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

روجت الفنانة ياسمين رئيس لفيلمها الجديد "خطة مازنجر" الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي 25 أغسطس الجاري، ونشرت البرومو عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

ويكشف البرومو عن جريمة خطف تقودها فاتن، التي تلعب دورها ياسمين، ولكنها لا تعرف إلى أي مدى ستكون عواقبها.

وتدور أحداث فيلم خطة مازنجر في إطار كوميدي عائلي، وكانت ياسمين قد صرحت مسبقًا عن شخصيتها في الفيلم بأنها فتاة شعبية عفوية قوية، تقع في ورطة ما ليحدث لها الكثير من المواقف الكوميدية المثيرة.

ويشارك ياسمين رئيس بطولة فيلم خطة مازنجر النجوم حمدي الميرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

ياسمين رئيس أعلنت مؤخرًا عن خوضها السباق الرمضاني 2023 بمسلسل بابا المجال للمخرج أحمد خالد موسى، والذي تعود فيه للتعاون مع النجم مصطفى شعبان بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل ملوك الجدعنة، والذي انطلق في رمضان 2021.