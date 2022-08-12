شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ Daredevil من مسلسل She-Hulk قبل طرحه أغسطس الجارى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة مارفل فيديو جديد لمسلسلها She-Hulk، الذى ظهر به لأول مرة الشخصية الخارقة Daredevil، بجانب مجموعة أخرى مشوقة من العمل المنتظر، ووصلت مدة الفيديو إلى 30 ثانية.

مسلسل She-Hulk يدور حول جينيفر والترز التي تطور قدراتها الهيكلية الفريدة بعد حصولها على نقل دم من ابن عمها، والتي ترث سلطات هالك بعد أن تلقت منه عملية نقل دم، وعلى عكس بروس، فإن جينيفر قادرة على الاحتفاظ بمعظم شخصيتها وذكائها وسيطرتها العاطفية.



Daredevil و She-Hulk



Daredevil

كما تشارك الممثلة جينجر جونزاجا فى سلسلة "She-Hulk" الجديدة، في دور رئيسي، وفقًا لما نشره موقع TheWrap، حيث ستلعب جونزاجا الصديقة المقربة لـ Tatiana Jennifer Walters.

وانضمت الممثلة الإنجليزية جميلة جميل إلى مسلسل She-Hulk، مع مجموعة كبيرة من الأبطال منهم مارك رفالو الذى سيعيد تجسيد دوره الشهير "Hulk" في السلسلة، على أن تلعب دور شخص شرير، فى السلسلة She Hulk القادمة على منصة ديزنى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "vulture".

على أن تلعب Tatiana Maslany دورالشخصية الرئيسية واسمها المستعار جنيفر والترز، المسلسل من إخراج Kat Coiro وAnu Valia مع عمل Jessica Gao ككاتبة رئيسية.