بكلمات مؤثرة.. حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة نور الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان حسن الرداد، على إحياء ذكرى وفاة الفنان القدير نور الشريف، الذي رحل عن عالمنا في 11 أغسطس 2015، عن عُمر ناهز الـ 69 عاما.

ونشر الرداد، صورا تجمعه بالراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أستاذي ومعلمي وحبيبي وأبويا الروحي، مهما اتكلمت عنه مش هقدر أديله حقه في ذوقه وأخلاقه الراقية ودعمه وكرمه وثقافته".

وتابع: "كان إنسان بمعنى الكلمة تعلمت منه الكثير ولا زلت أتعلم منه حتى الآن، فعند مشاهدة أي برنامج حواري قديم للأستاذ نور الشريف، لابد أن أتعلم درس جديد في التمثيل أو في الحياة".

وأضاف: "رحمك الله يا أستاذي وإن شاء الله تكون من أهل الجنة، في الذكرى السنوية لرحيل الأستاذ والنجم الكبير نور الشريف، أرجو قراءة الفاتحة على روحه".

يذكر أن النجم الكبير نور الشريف، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة، ولم يقتصر حضوره على أدوار الشخص "المثالي" أو حصر نفسه في قالب معين من أنواع الدراما، فقد قدم "نور" أعمالا متنوعة، منها: رجل الأعمال، السائق، اللص، المرتشي، المدرس، وغيرها.

وببراعة شديدة استطاع النجم الراحل لعب كل الأدوار بحضور وأداء مميز، ليصبح واحدا من أهم النجوم في تاريخ الفن.