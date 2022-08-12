حلمي عبدالباقي يطمئن جمهوره: "كانت عملية بسيطة وعدت على خير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

طمأن الفنان حلمي عبدالباقي جمهوره بعد إجرائه عملية جراحية، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وكتب حلمي عبدالباقي: "أنا بجد مش عارف أقول إيه علي اهتمامكم وسؤالكم عني مهما أقول مش هقدر أعبر عن مشاعري تجاهكم وأحب أطمن كل حبايبي أنا الحمدلله بخير".

وأضاف: "وهي كانت عملية بسيطة وعدت علي خير ألف ألف شكر علي حبكم اللي بيمثلي حاجة كبيرة قوي في حياتي وربنا يكفيكم المرض وتاني ألف ألف شكر وبحبكم في الله".

يذكر أن المطرب حلمي عبدالباقي، أكد أنه لن يتنازل عن حقه القانوني في مقاضاة مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، عقب الاتهامات التي وجهها إلى أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية خلال ظهوره في برنامج "كلام الناس".

قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد حمو بيكا، إبراءً لذمتي، بصفتي عضو في مجلس النقابة الذي طالته الاتهامات الباطلة بتلقي أموالا منه".

وأضاف: "كان لابد من المواجهة القانونية، بعد أن وصل الأمر إلى هذا الحد، والخوض في السمعة والذمة بلا سند ولا دليل، وهو ما لا أقبله بصفتي الشخصية، وباعتباري عضو في المجلس".