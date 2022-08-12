كيف أحيت مي نور الشريف الذكرى السابعة لوفاة والدها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أحيت الفنانة مي نور الشريف، ذكرى وفاة والدها الفنان القدير نور الشريف، الذي رحل عن عالمنا في 11 أغسطس 2015 عن عُمر ناهز الـ 69 عاما.

ونشرت مي، مجموعة من الصور لشخصيات مختلفة قدمها والدها في أعماله الفنية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من أعظم نعم الله على عبده أنه يحبب عبيده فيه ويدعوله.. ربنا يتقبل حب ودعاء الناس ليك أيها الغائب الحاضر".

وأضافت: "حبيبي دائما نور الشريف، ربنا يرحمك ويغفر لك ويجمعنا بيك على خير في رحمته الواسعة".

يذكر أن النجم الكبير نور الشريف، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة، ولم يقتصر حضوره على أدوار الشخص "المثالي" أو حصر نفسه في قالب معين من أنواع الدراما، فقد قدم "نور" أعمالا متنوعة، منها: رجل الأعمال، السائق، اللص، المرتشي، المدرس، وغيرها.

وببراعة شديدة استطاع النجم الراحل لعب كل الأدوار بحضور وأداء مميز، ليصبح واحدا من أهم النجوم في تاريخ الفن.