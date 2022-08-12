وصفوه بـ “المنسلخ والسافل”.. شيعة عراقيون يهاجمون كاظم الساهر بسبب حفله “ليلة عاشوراء”!

كتب امير فتحي في الجمعة 12 أغسطس 2022 03:50 صباحاً - تعرض الفنان العراقي كاظم الساهر لحملة هجوم من قبل ناشطين عراقيين بسبب الحفل الذي أحياه في دار الاوبرا المصرية بعد يوم من ذكرى عاشوراء.

وقد شارك عراقيون في هاشتاغ “كاظم السافل” للتنديد بما وصفوه بالدليل على التلف القيمي والوطني والاخلاقي, حسب تعبيرهم.

فقد كتب مغرد يطلق على نفسه اسم “علي مارد الاسدي”: “الفنان العراقي “المنسلخ” كاظم الساهر يختار ليلة أمس، ليلة عاشوراء، ذكرى مأساة الطف وشهادة الحسين عليه السلام، لإحياء أكبر حفل له بدار الأوبرا في مصر مهد الدولة الفاطمية!!”.

بينما كتب حساب اخر يحمل حساب “تاج الحق”: “احفاد #يزيد_بن_معاوية جماعة #صيام_عاشوراء يفرحون يوم استشهاد ال البيت عليهم السلام ويدعون انهم مسلمون”.

بينما استشهد اخر بحديث له عن الرئيس العراقي الراحل كاظم الساهر قائلا “شتترجون من واحد مثل كاظم الساهر ربيب المجرم عدي صدام تريدوا يحترم يوم عاشوراء استشهاد الامام الحسين عليه السلام وما يغني بي وهو لحد هذا اليوم يتفاخر بغنائه للمجرم صدام بدون اي احترام لضحايا جرائم صدام بحق الشعب العراقي”.