شكرا لقرائتكم خبر عن بوسي لنور الشريف: هتفضل حبيبنا دائما.. ومي: والدي الغائب الحاضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم مرور سنوات علي رحيل النجم الكبير نور الشريف إلا أن فراقه لايزال مؤلم لأهله ولجمهوره الذي أحبه دون قيد أو شرط، وهو ما ظهر في كلمات مي أبنة نور الشريف التي حرصت علي الدعاء له بالرحمة والمغفرة من خلال حسابها علي موقع إنستجرام.

وكتبت "مى": "من أعظم نعم الله علي عبده أنه يحبب عبيده فيه، ويدعوا له.. ربنا يتقبل حب ودعاء الناس ليك أيها الغائب الحاضر.. حبيبي دائما نور الشريف، نور الشريف ربنا يرحمك ويغفر لك ويجمعنا بيك على خير في رحمته الواسعة".

وما كان من بوسى إلا أنها علقت علي منشور "مي" بقولها أنه سيظل حبيبنا دائما.

ولد نور الشريف فى حى الخليفة بالقاهرة عام 1946، واسمه الحقيقى محمد جابر محمد عبد الله، وبدأ التمثيل فى المدرسة حيث انضم إلى فريق التمثيل فيها، وكان لاعبا فى فريق أشبال كرة القدم التابع لنادى الزمالك، ولولا حبه للتمثيل لاتجه إلى كرة القدم، وبعد ذلك التحق بكلية التجارة، إلا أن اهتمامه بالفن كان سببا وراء تركها وانضمامه للمعهد العالى للفنون المسرحية حيث كان ترتيبه الأول.

فى عام 1976 حاز على دبلوم الفنون المسرحيَّة من المعهد العالى بتقدير ممتاز، وتعرف خلال دراسته فى المعهد على الفنان سعد أردش الذى كان له فضل على نور فى دخوله للفن، حيث رشّحه للعمل معه فى دورٍ صغير فى مسرحية "الشوارع الخلفيَّة"، كما اختاره المخرج كمال عيد من أجل التمثيل فى مسرحية "روميو وجولييت" والتى تعرَّف خلال تأدية بروفاتها على عادل إمام والذي بدوره قام بتقديمه للمخرج حسن إمام ليشارك معه في فيلم "قصر الشوق".