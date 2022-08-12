كتب امير فتحي في الجمعة 12 أغسطس 2022 02:43 صباحاً - شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لها التقطته على البحر في الساحل الشمالي.

وظهرت فيفي عبده ، في الفيديو، بزي محتشم وبالحجاب على شاطىء البحر قائلة انها قررت ان تلبس “جلبية” لانه “لو صوروني بالمايوه مش حاخلص”، حسب تعبيرها، ثم تابعت “انا سأعوم وانبسط”.

غير انه يبدو ان الامور لم تسر كما كانت تشتهي فيفي عبده فعلقت على الفيديو كاتبة “اول يوم انزل البحر و اخر يوم انزل البحر اعتبروني عيلة و غلطت لا فيه بدري ولا متأخر في الساحل بس كان لازم اخد السبع موجات يلا صيف سعيد عليكم ان شاء الله

كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده بالحجاب: “اعتبروني عيلة و غلطت”… فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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