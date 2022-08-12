شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحيى حفلاً غنائيًا اليوم بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد حماقى اليوم الجمعة حفلا غنائيا بمدينة جدة بالسعودية ويقام الحفل على شاطئ إنديجو وهو الثانى خلال فترة متقاربة حيث انه أحيا حفلا بالسعودية يوم 25 مايو الماضى، ويقدم حماقى باقة مميزة من أغانية التي يعشقها الجمهور العربى في كل مكان.

وكان قد أحيا النجم محمد حماقى مؤخرًا حفلاً موسيقيًا ضمن حفلات موسم الرياض بمشاركة الهضبة عمرو دياب، وبدأ حماقى الحفل بأغنية "نفسى أبقى جنبه" وتخللت فقرة حماقى كلمة له عن الهضبة عمرو دياب الذى شاركه الحفل، حيث وصفه بالإنسان الرائع وأن بداية تعارفهما خلال تحضيرات ألبوم "تملى معاك" وأنه دعمه فى بداية مشواره الفنى.

وطرح محمد حماقي مؤخرًا أغنيته جمالها استثنائي عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي تميم