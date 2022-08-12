إنجي علي وأحمد سعد في وصلة رقص على أغنيته "أشكي لمين" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الإعلامية إنجي علي جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو وهي ترقص رفقة الفنان أحمد سعد على موسيقى أغنيته "أشكي لمين"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت إنجي علي: "مدهش، اشكي لمين"، وعلق أحمد المتابعين: "سوبر جميلة"، وأضاف آخر: "السعادة والبهجة يليقان بك".

وطرح المنتج أحمد السبكي، أغنية "إيه اليوم الحلو ده" للمطرب أحمد سعد، ضمن فيلم "عمهم" للنجم محمد إمام.

يذكر أن الفنان أحمد سعد، طرح أغنية "عليكي عيون"، على قناته بموقع "يوتيوب"، تزامنا مع احتفالات عيد الحب، فبراير الماضي.

أغنية "عليكي عيون" من ألحانه وكلمات محمد شافعي وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو، ومن إنتاج شركة "مزيكا".