يسري نصرالله: "أول فيلم اشتغلته كان مع ممثلين غير محترفين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث المخرج الكبير يسري نصرالله، عن بدايته في الإخراج وتجربته بمهرجان "كان" السينمائي الدولي.

وقال نصرالله، ببرنامج "أسرار النجوم" على محطة "نجوم إف إم": "أول فيلم اشتغلته كان مع ممثلين لم يكونوا محترفين، ولكني لم أعمل مع فنان لا أحبه، وموهبة الفنان حاجة عظيمة والطريقة الوحيدة التي تجعل الشخص يحافظ على موهبته إنه يحافظ على فضوله وشغفه بشغلته وإنه لا يشعر بالظلم".

وتابع: "اللي يقتل أي حد موهوب إنه يشعر أنه الفنان الحساس العبقري واللي مفيش حد فاهمه".

واستكمل: "فيه لحظات بالطبع أشعر فيها باليأس ولكن ما يخرجني منها أنه مرة واحدة اكتشف أن شيء ما لفت نظري وأمارس فضولي لمعرفة الموضوع الجديد وقصة حب جديدة أقدر أعيشها سواء مع طرف آخر أو موضوع ما".

وعن ذكرياته مع مهرجان كان، أضاف: "اللحظات الوحيدة اللي استمتعت بها في (كان) لما كنت صحفيا وأسافر للتغطية قبل أن أقدم أفلاما، وأول مرة ذهبت كفنان لـ(كان) في المسابقة مع يوسف شاهين في (الوداع يا بونابرت) ثم (إسكندرية كمان وكمان) وأيضا (بعد الموقعة) ثم مع فيلم (باب الشمس)، ولما اختاروني رئيس لجنة تحكيم بالمهرجان شعرت بضغط صناع الأفلام، وكنت متوقع مشاهدة أفلاما واعدة للشباب الجديد ولكن لم يحدث، ولم أجد فيلما يقول إن هذا الشخص اللي عمله حد مختلف خالص، ووجدت فيلما صينيا أعجبني وأصررت على إنه يحصل على جائزة رغم اعتراض باقي أعضاء اللجنة".