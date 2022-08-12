حدث بالفن| وفاة فنان وفنانة ترزق بمولودة وأخرى ترتدي"إسدال صلاة" في البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ: مفاجأة حورية فرغلي ووفاة فنان شاب، وويزو ترزق بـ مولودتها الثانية، وحقيقة منع الفنان كاظم الساهر من الغناء بمصر، والقصة الكاملة لأزمة فيلم "كابوريا" بعد رحيل أحمد زكي، وظهور فيفي عبده بإسدال صلاة داخل البحر، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

تلتقي بنجمة كبيرة قريبا.. حورية فرغلي تعلن عن مفاجأة (فيديو)

أكدت الفنانة حورية فرغلي أنها اشتاقت للتمثيل، ولم تعتاد على أن تظل فترات طويلة دون عمل، ولكن ظروفها الصحية أجبرتها لفترة على ذلك، إلا أنها تستعد للعودة بقوة من خلال أكثر من عمل فني سينمائي وتليفزيوني.. التفاصيل من هنا

"يا خليل قول إنه كذب".. وفاة فنان شاب تصدم أصدقائه

انتابت حالة من الصدمة أصدقاء الفنان الشاب خليل الدمس، إثر وفاته أمس الخميس 11 أغسطس 2022.. التفاصيل من هنا

"ربنا يعدي الفترة دي على خير".. ويزو ترزق بـ مولودتها الثانية

رزقت الفنانة دينا محسن (ويزو) بمولودتها الثانية، والتي أطلقت عليها اسم "مسك".. التفاصيل من هنا

القصة الكاملة لأزمة فيلم "كابوريا" بعد رحيل أحمد زكي

بعد أكثر من 30 عامًا من عرض فيلم "كابوريا" عبّر المخرج خيري بشارة عن استيائه من بعض الحكايات التي روجت عن الفيلم من الفنان الراحل أحمد زكي الذي جسد شخصية "حسن هدهد" وأكد إحداها كاتب الفيلم السيناريست عصام الشماع.. التفاصيل من هنا

"الموسيقيين" تكشف حقيقة منع هاني شاكر للفنان كاظم الساهر من إقامة حفلات في مصر

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا حول ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، عن منع الفنان هاني شاكر إقامة حفلات للفنان كاظم الساهر السنوات الماضية.. التفاصيل من هنا

"تشوه أنف ميسرة وتورم شفايف مها المصري".. معاناة الفنانات مع عمليات التجميل

صدمت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، عبير أحمد، الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظهورها الأخير عبر تطبيق "سناب شات".. التفاصيل من هنا

يستمتع بمشاهد القتل.. أبرز مشاهد العنف في أفلام نور الشريف

في 11 أغسطس 2015، رحل عن عالمنا النجم الكبير نور الشريف عن عمر يناهز 69 عاما.. التفاصيل من هنا

خيري بشارة: "حكيت قصة حلاقة شعر أحمد زكي وهو على قيد الحياة" (خاص بالمستند)

أكد المخرج خيري بشارة أنه حكى قصة "حلاقة" شعر أحمد زكي في فيلم "كابوريا" والأخير على قيد الحياة، وما تم تداوله مؤخرًا سبق وقاله، وليست المرة الأولى التي يروي فيها الواقعة كما يتصور البعض.. التفاصيل من هنا

حسن شاكوش: "أنا في حتة لوحدي ومحمد رمضان له كاريزمته" (فيديو)

أكد مغني المهرجانات حسن شاكوش أنه لا يقلد الفنان محمد رمضان لاختلاف لون كل منهم عن الآخر، وذلك أثناء استضافته عبر برنامج "عرب وود".. التفاصيل من هنا

فيفي عبده بـ"إسدال الصلاة ونضارة شمس" داخل البحر في الساحل الشمالي (فيديو)

ظهرت الفنانة فيفي عبده، بـ"إسدال الصلاة ونضارة شمس" داخل البحر، خلال استمتاعها بإجازة الصيف في الساحل الشمالي.. التفاصيل من هنا